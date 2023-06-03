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Yayaya yol veren otomobile çarpma anları kamerada

Yayaya yol veren otomobile çarpma anları kamerada
Yayaya yol veren otomobile çarpma anları kamerada

Karabük’te iki farklı noktada meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yayaya yol veren otomobile çarpma anları kamerada - Tıkla İzle

İlk kaza, Karabük-Safranbolu Karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. İ.Ö. sevk ve idaresindeki 57 BJ 270 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen M.Ö. idaresindeki 78 BY 909 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ilerleyen otomobil, C.Ö. idaresindeki 34 FIA 815 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada sürücülerden M.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İkinci kaza Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği ve plakası öğrenilemeyen sürücü idaresindeki otomobil, yayaya yol vermek için bekleyen otomobile arkadan çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Rıdvan Bostancı

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