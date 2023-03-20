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Yayla evlerinde ne varsa çalmışlar

Yayla evlerinde ne varsa çalmışlar
Yayla evlerinde ne varsa çalmışlar

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Solaklar yaylasında 13 ayrı evden eşya çaldığı tespit edilen aynı aileden 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seben ilçesine bağlı Solaklar yaylasında meydana gelen hırsızlık olayları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında ağaçlar arasına park edilmiş halde duran 14 ABG plakalı şüpheli araç ekipler tarafından fark edildi. Araç içerisinde bulunan M.Ç. isimli kadın sürücünün kimlik kontrolleri yapıldı. Yapılan kontroller çerçevesinde, M.Ç.'nin birden fazla suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Solaklar yaylasında meydana gelen hırsızlık olayları ile bağlantılı olduğundan şüphelenen jandarma ekipleri, evlerden çalınan eşyaların bir kısmının yol kenarına bırakıldığını tespit etti. Seben İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından diğer faillerinin tespiti için araştırmalara başlandı. Yapılan araştırma sonucunda olay faillerinin M.Ç.'nin oğulları K.K. ve A.K. yakalandı. Şüphelilerin yakalandığı noktalarda bulunan çalıntı malzemeler de ekipler tarafından güven altına alındı. M.Ç., K.K. ve A.K. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Enes Özkan

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