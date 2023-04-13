Yayla evlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Akçatekir Yaylasında hırsızlık olayları peş peşe gelmeye başladı. İlçe emniyet müdürlüğüne yapılan hırsızlık ihbarlarının artması sonucu polis ekipleri de geniş çaplı çalışma başlattı.
Yayla içerisinde yaya devriyeler ve resmi ekiplerle sürekli arama yapan polis ekipleri bir ikamet içerisinde musluk çalan hırsızı suçüstü yakaladı. İfadesinin alınması üzere emniyete götürülen hırsız, çaldıkları parçaları daha hızlı satıp paraya çevirdikleri için musluk çaldığını itiraf etti.
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