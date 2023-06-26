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Yayla yolunda trafik kazası: 2 ölü

Yayla yolunda trafik kazası: 2 ölü
Yayla yolunda trafik kazası: 2 ölü

Giresun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sis Dağı Yaylası'ndan Görele istikametine gelmekte olan Ahmet Arslan idaresindeki 41 AIH 010 plakalı otomobil, sürücüsünün sis nedeniyle yoldan çıkması sonucu İnişdibi mevkiinde uçurumdan yuvarlandı. Dün gece meydana gelen kazanın öğlen saatlerinde fark edilmesi sonucu olay yerine çağrılan Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından araç içerisinde çıkarılan sürücü Ahmet Arslan ve Latif Keçeci'nin olay yerinde öldüğü belirlenirken, araç daha sonra çekici ile çekildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ahmet Arslan ve Latif Keçeci otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bekir Öztürk

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