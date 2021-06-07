Yaylada internete kavuştular, görüntülü aramadık akraba bırakmadılar

İlçe merkezine 82 kilometre uzaklıktaki bin 800 rakımlık Boyalı Yaylası'nda yaşayanlar, bölgede baz istasyonu olmaması nedeniyle yıllardır internet ve şebeke sorunu yaşıyordu. Kurulan radyolink sistemiyle cep telefonlarından internete erişim sağlayan vatandaşlar sonunda internete kavuştu. İnternet erişiminin olmasıyla oldukça sevinen vatandaşlar, yakınlarını görüntülü arayarak bin an olsun ellerinden cep telefonlarını düşürmüyor.

“Erişime kavuşmanın mutluğunu yaşıyoruz”

Yaklaşık 7 yıldır internetin bağlanması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yaylalı Mahalle Muhtarı Sait Şahin, erişime kavuşmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi. Şahin, “Allah'ın izniyle bu sene internetimizi kurduk. Burada yaşayan vatandaşların hepsi internet takılmasını talep ediyor. Vatandaşlarımıza güzel bir hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu hizmetler kolay gelmiyor” dedi.

İnternete kavuşan vatandaşlar ise hizmetten dolayı çok memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. İnternetle ilk bağlantıyı görüntülü olarak kuran vatandaşlar mutluluklarını da uzaktaki yakınlarıyla paylaştı.

Erdal Anak