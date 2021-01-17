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Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı
Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı

Sakarya ile Kocaeli ili sınırları arasında bulunan İnönü Yaylası'nda eşi ve 2 çocuğuyla birlikte mahsur kalan doktor jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı. Bunun yanı sıra aynı bölgede mahsur kalan 4 kişilik bir aile daha kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya ve Kocaeli ili sınırları arasında kalan İnönü Yaylası'na çıkan doktor Ejnan Canbaz, eşi ve 2 çocuğu kar yağışı sebebi ile yaylada mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine ekiplerce yeri tespit edilen 4 kişilik aile için çalışma başlatıldı. Ekipler saatler süren çalışmalar sonucu bölgeye ulaştı. Jandarma ve belediye ekipleri Ejnan Canbaz, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte aynı bölgede 4 kişilik farklı bir aileyi daha kurtardı. Kurtarılan iki farklı ailede bulunan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Burak Can Tokyürek
 

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