İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaylada mahsur kaldılar! Böyle kurtuldular

Yaylada mahsur kaldılar! Böyle kurtuldular
Yaylada mahsur kaldılar! Böyle kurtuldular

Hakkari'de etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle yaklaşık 400 küçükbaş hayvan ile birlikte Ülebeya Yaylasında mahsur kalan 7 köylü zorlu bir yolculuğun ardından köylerine ulaştı.

Eylül ayından beri köylerine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ülebeya Yaylasında küçükbaş hayvanlarını otlatan Abdullah, Mecit, Resul, Adil, Haydar, Arafat ve Alahattin Çiftçi aniden başlayan kar yağışı ile birlikte yaylada mahsur kaldılar.

Bir mağaraya sığınarak geceyi burada geçiren köylüler sabah saatlerinde 400 küçükbaş hayvan ile birlikte karla kaplı dağlardan Bay köyüne doğru yola çıktılar. Yaklaşık 4 saat süren uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra köylerine ulaşan köylülerin, donmaktan son anda kurtulduklarını söylediler.  

Feyzullah Taş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.