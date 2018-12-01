Yaylada mahsur kaldılar! Böyle kurtuldular

Eylül ayından beri köylerine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ülebeya Yaylasında küçükbaş hayvanlarını otlatan Abdullah, Mecit, Resul, Adil, Haydar, Arafat ve Alahattin Çiftçi aniden başlayan kar yağışı ile birlikte yaylada mahsur kaldılar.

Bir mağaraya sığınarak geceyi burada geçiren köylüler sabah saatlerinde 400 küçükbaş hayvan ile birlikte karla kaplı dağlardan Bay köyüne doğru yola çıktılar. Yaklaşık 4 saat süren uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra köylerine ulaşan köylülerin, donmaktan son anda kurtulduklarını söylediler.

Feyzullah Taş

