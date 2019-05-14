Yayladağı'ndan Rusya'ya çilek ihracatı

2011 yılında Yayladağı Kaymakamlığı koordinesinde 10 dekar alanda başlayan ve daha sonra üretim alanı bin dekara kadar ulaşan Yayladağı çileği, ihraç edilmek üzere toplandı. İlk etapta hasat edilen yaklaşık 30 ton çilek Rusya'ya ihraç edilmek üzere sandıklara yerleştirildi. Bu sezon 4 bin ton ürün elde edilmesi beklenen Yayladağı çileğinde, Rusya'dan sonra Romanya'ya da ürün gönderileceği bildirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, hasat çalışmalarını inceleyerek çilek topladı. Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüceve çiftçilerden bilgi alan Vali Doğan, ihracat için kurulan soğuk hava deposunda incelemede bulundu.

Yayladağı çileğinin yöre halkı ve Bayırbucak Türkmenleri için önemli gelir kapısı olduğunu ifade eden Vali Doğan, “Yayladağı ilçemizde üretimine başlanan çilek, ilçemizin tarımsal potansiyeline olumlu bir katkı yapan katma değeri yüksek bir ürünüdür. Burada yürütülen proje ile 250 civarında Suriyeli Türkmen aile geçimini sağlayabiliyor. Bu yolla hem üretime katlı yaparken hem de ekonomik gelir elde etme ve kendi geçimlerini ikame etme imkanı buluyorlar” dedi.

Vali Doğan'a ziyaretinde Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu ile Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı eşlik etti.

Onur Akbulut



