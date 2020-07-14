Yayladaki çocukların eğitim sorunu

Covid-19 salgını nedeniyle Mart ayında okulların tatil olması ile öğrenciler internet veya TV'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın online eğitim ağı olan EBA TV'den ders gördü. Okulların tatile girmesi ile birlikte EBA TV'de 29 Haziran'da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatıldı.

Ancak, özellikle yaylada olmak zorunda kalan öğrenciler bu dönemde EBA TV'den faydalanamıyorlar. Aileleri ile birlikte Sivas'ın Mursal ve Divriği ilçeleri ile Malatya'nın Hekimhan ilçesi üçgeninde bulunan Çiçayır yaylasına çıkan öğrenciler burada internet ve televizyon imkanları olmadığı için yaz dönemini sadece yanlarında götürdükleri kitapları okuyarak geçiriyor.

Yaz boyunca aileleri ile yaylada kalmak zorunda kalan öğrenciler, EBA TV'den başlayan telafi eğitimlerini kaçırdıklarını söylediler. Bölgede GSM ağının olmaması nedeniyle de hatların da çekmediğini belirten öğrenciler, yayınları izleyemediklerini söyleyip, yetkililerden bu konuda destek istediler.

Selçuk Dönmez

