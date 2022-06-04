Yaz ayında kış manzarası

Niğde, Adana, Mersin ve Konya sınırları arasında yer alan Orta Toroslar'daki Bolkar Dağları, buzul gölleri, eşsiz manzarası ve bitki örtüsüyle yılın 4 mevsimi bir çok yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz köyüne 8 kilometre mesafede bulunan, zorlu bir yürüyüşün ardından ulaşılan Karagöl ve Çinigöl'e çıkan amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, doğal güzelliklerin yanı sıra Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan ve "sessiz kurbağa" olarak da bilinen Toros kurbağasını da görme şansına sahip oluyor.

Doğada kamp ve yürüyüş yapmak isteyenler, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekmeyi tercih eden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için alternatif seçenekler sunan göller, etrafını çevreleyen yüksek kayalıklar, dağ zirveleri, sisli ve puslu görseliyle ziyaretçilerini derinden etkileyen görüntüler oluşturuyor. Ziyaretçilerine kartpostallık manzara sunan Karagöl ve Çinigöl'ü ziyaret eden Niğde Doğa Sporları Kulübünün 82 üyesi, şehir stresinden uzak bir gün geçirdi. 82 kulüp üyesinin 30 derece sıcaklıkta, Meydan Yaylasından başlayan doğa yürüyüşü buzul göllere yaklaştıkça kar üzerinde devam etti. Bir günde 4 mevsimi yaşayan doğaseverler, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

Niğde Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nuri Dokuzoğlu, "82 kişi ile geldik. Büyük bir grup bıraksaydık herhalde bunun iki katı olurduk çünkü insanların doğaya özlemi çok daha yoğun hale geldi. Gelen arkadaşlarımın hepsi doğaya çok duyarlı, doğayı çok seven, doğayı incitmekten korkan arkadaşlarımız. Buraya gelecek arkadaşlara da tavsiyem çiçek koparmamaları, çöp atmamaları" dedi.

Ziyaretçilerden Didem Mutlu da; “Yorucu bir iş hayatından sonra buraya çıkmak huzur veriyor insana. Rotamız zorlu bir rotaydı ama sonucunda böyle bir güzelliği görmek gerçekten huzur veriyor. Ötmeyen kurbağalarıyla, endemik bitki ters laleleri ve sümbülleri olan bir yer burası. Çok mutluyuz böyle bir yerde yaşadığımız için çevremizde böyle bir yerin olması da gurur verici'' ifadelerini kullandı.

Serkan Çayırlı ise; “Uzun zamandır Niğde'de yaşıyorum. Daha önce hiç buraları görme şansım olmamıştı. Çok güzel yerlermiş. Geldiğim için çok memnun kaldım. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Sema Tekeli

