Yaz aylarında hamilelere uyarı: 'Bol su için, öğle saatlerinde dışarı çıkmayın'

Prof. Dr. Faruk Buyru yaz aylarında hamilelere uyarılarda bulundu. Hamilelerin sıcağı ve nemi diğer insanlardan daha fazla hissettiklerini belirten Buyru, "Hem kilo alımına bağlı, hem akciğer kapasitesinin azalmasına bağlı olarak solunum güçlüğü, aşırı terleme nedeniyle sıcakların verdiği daha fazla bir rahatsızlık söz konusu oluyor. Maalesef küresel ısınmayla birlikte gerek ülkemizde, gerek dünyada son yüzyılın neredeyse en sıcak ve en kurak yazını yaşıyoruz ve bu herkesi doğal olarak etkiliyor. Öğlen mümkünse aşırı sıcakta sokağa çıkmamaları, kalabalık ortamlardan kaçınmaları gerekiyor. Bol sıvı almaları çok önemli. Bol sıvı derken başta su olmak üzere ,mineral içeren, soda, maden suyu, ayran, limonata gibi sıvıları alabilirler. Asitli içeceklerden kaçınmalılar. Asitli içecekler su ihtiyacını daha fazla hissetmelerine neden oluyor. Doğrusu su, ayran, limonata, soda, mineral içeren sıvıları içmeleridir" ifadelerini kullandı.

Gebelikte ortaya çıkan şikayetlerin büyük bölümünün aşırı kilo alma ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Buyru, "Gebelerin kilo alımına çok dikkat etmeleri ve hareketlerini çok kısıtlamamaları gerekiyor. İki günde bir yapılacak 30-40 dakikalık yürüyüş iyi gelecektir. Karbonhidrat içeren, şeker içeren, aşırı kilo alımına neden olacak aşırı meyve veya diğer ekmek, hamur işi gibi yiyeceklerden kaçınmak çok önemli. Kilo almak çok çabuk yorulmaya, nefes alamamaya, merdiven çıkamamaya neden oluyor. Normal koşullarda bile nefes darlığı gibi şikayetler hamilelerde çok fazla oluyor. O nedenle hamilelerin ideal olarak bütün süreç boyunca 10-12 kilo almaları gerekiyor. ilk 3 ayda hiç kilo alınmayabilir. 20 haftada, yani gebeliğin ilk yarısında ayda 1 kilo alınması en ideali. Daha sonra 7- 40 hafta arasında ayda 2 kilo alınırsa bunu en kolay şekilde atlatmış olurlar" şeklinde konuştu.

Yaz aylarında özellikle deniz ve havuz konusunda da hamileleri uyaran Buyru, "Gebelerin tabii ki serinlemek için ya da egzersiz için havuza, denize girmelerini öneriyoruz. İmkan varsa yüzmek önemli. En iyi egzersizlerden, en iyi kalori harcama yöntemlerinden biri. Ayrıca tüm kasları da çalıştırdığı için gebeler rahatlıkla yüzebilir. Öğle dik gelen güneş ışığında değil ama daha serin saatlerde yüzülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, havuzdan ya da denizden çıktıktan sonra ıslak olan mayoyu hemen değiştirmek. Çünkü ıslak mayoyla uzun süre oturmak, enfeksiyonlara yol açabilir ve bunlar da erken doğumla ilişkili ciddi bir risk faktörü oluşturabilir. Sentetik giysilerden uzak durmak, ılık duş almak da sıcağın etkilerinin daha az hissedilmesini sağlayabilir" diye konuştu.

