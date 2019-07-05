Yaz geldi, düğün trendleri belli oldu

Yaz aylarının gelişiyle peş peşe düğün organizasyonları başladı. Bu dönemde en az gelin ve damat kadar heyecanlı olan davetliler için de doğru elbise seçimininde, düğünün gerçekleşeceği mekan oldukça belirleyici bir rol oynuyor. Kır düğününden plaj düğününe, şık bir otel salonundan manzaralı bir terasa kadar pek çok farklı mekanda düğün yapılıyor. Mekana göre elbise seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri Morhipo MAG ekibi açıkladı.

Yazın favorisi pastel tonlar

Tasarım ekibi bu sene tüllerin, dantellerin ve volanlı modellerin revaçta olduğu bir sene olduğunu belirterek, yaz düğünlerinin favori mekanları arasında plajlar geldiğini kaydetti. Bu sene ön planda olan pastel tonlarından seçilecek bir elbiseyle plaj düğünlerine katılınabileceğini, bu düğünlerde rahat hareket edebilmek için özellikle uçuşan elbiseleri tercih edebileceğini doğal çiçekler ve tül aksesuarlar kullanılabileceğini bildirdi.

Romantikler için dantel elbiseler

Bir kır düğününe gerçekleşecekse, mekanın romantizmine uygun bu senenin trendi dantel elbiseleri tercih edilebileceğinin altını çizen Morhipo MAG ekibi; ayrıca, uçuşan elbiselerin yanı sıra romantikler için bu sene oldukça fazla mevcut olan çiçekli kumaşlar ve volanlı tasarımlar düğünlerde tercih edilebileceğini kaydetti.

Sade elbiseye dikkat çekici aksesuarlar

Eğer düğün İstanbul'da boğaz manzaralı terastaysa sade bir elbise modelini tercih ederek, dikkat çekici aksesuarlarla elbise tamamlanabileceğini belirten ekip, eğer şık bir otel düğününe gidilecekse seçimler abiye elbiselerden yana kullanılabileceğini bildirdi.