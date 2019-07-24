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‘Yaz Hiç Bitmesin' fotoğrafları 2 bine ulaştı

‘Yaz Hiç Bitmesin' fotoğrafları 2 bine ulaştı
‘Yaz Hiç Bitmesin' fotoğrafları 2 bine ulaştı

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen ‘Yaz Hiç Bitmesin’ temalı fotoğraf yarışmasına kısa sürede 2 bin fotoğraf gönderildi.

Beymen Club'ın Instagram üzerinden gerçekleştirilen ‘Yaz Hiç Bitmesin' temalı fotoğraf yarışması ilgi görüyor. 12 Temmuz Cuma günü başlayan yarışmaya #BeymenClublaYazHiçBitmesin hashtag'i ile yaklaşık 2 bin fotoğraf gönderildi.

18 yaşından büyük herkesin katılabileceği yarışmaya katılan fotoğraflar; Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen CMO'su Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali'den oluşan yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek.

Son katılım tarihi 18 Ağustos, Pazar günü olan yarışmada dereceye giren fotoğraflar,

#BeymenClublaYazHiçBitmesin dijital sergisi dahilinde seçili bahsi geçen markanın mağazalarındaki ekranlarda ve markanın sosyal medya hesaplarında sergilenecek. 

Yarışmanın birincisine marka tarafından 3 bin TL, ikincisine 2 bin TL, üçüncüsü ise bin TL'lik hediye çeki ile verilecek.  

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