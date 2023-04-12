Yaz kış demeden 60 yıldır bisikletle geziyor

Odunpazarı ilçesi Vişnelik mahallesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Osman Menekşe, bisiklet sevgisiyle çevresindekilerin dikkatini topluyor. Yaklaşık 60 yıldır bisiklet kullandığını ifade eden Menekşe, arabası olmasına rağmen yaz kış demeden bisikletle ulaşım sağlıyor. Yaşına rağmen bisikletle uzun yollar kat eden emekli öğretmen, hobi olarak bisiklet tamiri de yapıyor.

Bisiklet ustası olan arkadaşı hasta olduğu için birkaç aydır dükkânı onun yerine açan Menekşe, sadece bisiklet tamir etmekten keyif aldığı için bunu yapıyor. Bisiklete resmen aşık olduğunu ifade eden emekli öğretmen, Eskişehir'in düzlük bir arazi olduğuna ve bisiklet kullanımına dikkat çekti.

“Eskişehirli olup da bisiklete binmeyen bir insan zamanı iyi kullanamıyor demektir“

Eskişehir'de yaşayan emekli öğretmen Osman Menekşe, bisikletin zaman tasarrufu açısından faydalı olduğunu söyledi. Zamanın bile hesabını yapan Menekşe, “40 yıllık matematik öğretmeniydim, emekli oldum ve ondan sonra da bisiklet tamirciliğine başladım. Dükkân sahibi arkadaşımın rahatsız olması nedeni ile onun yerine 4-5 aydır gelen müşterilere ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Bisiklet tamirciliği benim hobimdi, 60 yıldır bisiklete binerim. Bisiklete çok zevkli bir uğraşı, bisiklete binmeyi çok seviyorum. Benim arabam olmasına rağmen yaz kış demeden bisikletle ulaşım sağlarım. Eskişehir gibi bir yerde bisiklete binmek önemli çünkü bisiklet zaman kazandırıyor. Benim için zaman çok önemli. Evden çıktığımda çarşıya yürüyerek yarım saatte geliyorsam, bisikletle 5 dakikada geliyorum. Geriye kalan 25 dakikayı yıllarla çarptığınız zaman bir ömür oluyor, o yüzden bisiklete binmek çok değerli. Eskişehirli olup da bisiklete binmeyen bir insan zamanı iyi kullanamıyor demektir, ben zamanımı iyi kullandığımı düşünüyorum” dedi.

“Bisiklet tamir etmeyi de öğrendikten sonra bunun keyfine değer başka bir şey yok”

Bisiklete aşk derecesinde bağlı olduğunu dile getiren Menekşe, bisiklet tamir etmenin çok keyifli olduğunu belirtti. Eskişehir'in düzlük bir arazi olmasına ve bisiklet kullanmanın zaman tasarrufu açısından faydalarına değinen emekli öğretmen Osman Menekşe konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bisiklet benim için bir aşk gibi, fazlasıyla sevgi besliyorum. Bir de tamir etmeyi de öğrendikten sonra bunun keyfine değer başka bir şey yok. 8-10 yaşlarında bisiklete binmeye başladım, artık bu bizde alışkanlık oldu. Okula gidip gelirken çok kısa bir zamanda harcıyordum, eşyalarımı bisikletle taşıyordum. Bir yere giderken herkesten önce gidiyorduk, herkesten önce dönüyorduk. İlk bisikletimi babam aldı. Bize, ‘ilkokulu bitirin, size bisiklet alacağım' dedi. Bisikleti aldı tabii ama en çok kullanan da babam oldu. Eskişehir de yaşayan vatandaşların kesinlikle ve kesinlikle bisiklete binmesi lazım. Eskişehir düzlük bir arazi, bir tek Odunpazarı'na çıkarken sıkıntı oluyor. Bisiklet kullanarak Eskişehir'in bir ucundan, bir ucuna en fazla 1 saatte gidersin. Ancak yayan gitmeye kalksan en aşağı 4-5 saat sürer. Akıllı adam bisiklet biner, bu kadar basit.”

Emir Erten



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