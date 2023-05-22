Yaz nezlesine zencefil

Bahar aylarında oluşan polen alerjileri ve yaz nezlesi gibi rahatsızlıklardan dolayı vatandaşlar, aktarlarda bulunan bitkisel ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Kayseri'de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, özellikle bahardan yaz mevsimine geçişlerde oluşan yaz nezlesi için de papatya, üzerlik tohumu gibi bitkisel ürünleri önerdiklerini söyledi. Altun, zencefilin ciğerleri temizlemede, gripte, nezlede ve bağışıklığı güçlendirmede birebir etkili olacağını söyleyerek, vatandaşların hayatlarında bir yeri olması gerektiğini belirtti.

Vatandaşların yavaş yavaş bitkisel ürünlere yöneldiğini söyleyen Altun, “Şu an bizlerde en çok rağbet iklimsel karışıklıktan oluşuyor yani iklimdeki değişiklikler rağbeti arttırıyor. Havalar bir soğuyor bir ısınıyor. Bu sebepten de insanlar ciğerlerini üşütüyorlar ve grip, nezle oluyorlar. Bundan kaynaklı da öksürük gibi şu anda baharda olmamız sebebi ile bahar nezlesi daha yoğun oluyor. Bundan 15 gün kadar sonra da yaz nezleleri başlar. Bununla beraber de daha çok kaşıntılar, polen alerjileri daha da ilerler. Şu anki durumda yine zencefil tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Papatya, üzerlik tohumu tüketilmesi hem genzi açar, hem de polen alerjisine çok faydalıdır. Zencefilin hayatımızda bir yeri olması lazım çünkü ciğerleri temizlemede, gripte, nezlede ve bağışıklığı güçlendirmede bire bir etkilidir. Zaten toplumumuz yavaş yavaş bitkisel ürünlere dönüyor. Bizler de daha çok yönlenmelerini tavsiye ediyoruz. Tabi bu ürünlerin de abartılmadan yeteri miktarda kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ellerinden geldiğince evlerinden eksik etmesinler” dedi.

Eren Kan

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