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Yaz turizmin gözde ilçesinde, kar yolları kapattı

Yaz turizmin gözde ilçesinde, kar yolları kapattı
Yaz turizmin gözde ilçesinde, kar yolları kapattı

Muğla’nın dünyaca ünlü ilçesi Datça’da akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı yolları kapattı.

Yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin gözde turizm merkezlerinden biri olan Datça'da kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde etkisini arttırarak devam etti. Yoğun kar yağışı ile birlikte Datça-Betçe Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri yolda önlem alırken, Betçe Mahallesi'ne trafik akışı kapatıldı. Hızırşah ve Sındı Mahalleleri ile Radar mevkiinde kar yağışının sürdüğü öğrenilirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kapanan yoları açma çalışmaları sürüyor. Bölgede kar yağışının aralılarla sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Mehmet Ölmez

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