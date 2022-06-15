Yazar Deniz Erkin Purut: 'Benim hikayelerim, ilhamını yaşanmışlıklardan alır'

Pandeminin ilk dönemlerinde çıkardığı “Ben Zaten Aşıktım Sen Üstüne Geldin” adlı romanıyla en çok satanlar listesine girmeyi başaran ve kitapseverlerin büyük beğenisini toplayan Deniz Erkin Purut, ''Bana sıklıkla eğitimlerime neden 'Yazarlık Okulu' adını verdiğimi soruyorlar. Onlara nedenini anlattığımda beni bir nebze yanlış anladıklarını fark ediyorum. Ben yazarlık okulu kurma gibi bir amacın yolcusu değilim. Aksine ben de hala o okulun hevesli bir öğrencisiyim. Zannediyorum ki bu eğitimlerde ben de en az katılımcılar kadar yeni şeyler öğreniyorum. Esasen emin olduğum bir konu varsa o da yazarlık okulunun bizzat hayatın kendisi olduğudur. İşte bu yüzden benim hikayelerim, ilhamını yaşanmışlıklardan alır'' dedi.

''Kitap okuyan gençleri gördüğümde mutlu oluyorum''

Özellikle gençler olmak üzere kitap okuyan insanları her gördüğünde ayrı bir mutluluk yaşadığını anlatan Purut, ''Genelde insanımızın kitap okumadığından şikayet ediliyor. Bu eleştiriye kısmen katılsam da konuyla alakalı sohbetlerde dikkatleri farklı bir noktaya çekiyorum. Kitap okuma oranımızın az olduğu doğru ancak, bu durumu yazar kalitemizin geçmişe nazaran düşmesine bağlıyorum. Çünkü memleketimizde kitap okuyan okuyucular kadar hayatı okuyan yazarlara da ihtiyacımız var. Yine de her şeye rağmen ümidimi koruyor ve kitap okuyan gençleri gördüğümde mutlu oluyorum'' diye konuştu.