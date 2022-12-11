Yazar Hüseyin Nihal Atsız vefatının 47. yıl dönümünde Başkentte anıldı

Keçiören Belediyesi, yazar ve sosyolog Hüseyin Nihal Atsız'ın 47. ölüm yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenledi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Ocağı Genel Bakanı Mehmet Öz, Türk Ocakları Ankara Şube Başkanı Türkan Hacaloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program çerçevesinde aynı zamanda “Türkçülüğün Tarihi ve Nihal Atsız” söyleşisi de gerçekleştirilirdi. Gerçekleştirilen söyleşinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu, seçili eserlerden oluşan bir konser verdi.

“Davasından vazgeçmemiş”

Atsız'ın anıldığı törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atsız'ın Türk dünyası için olan önemini dile getirerek, “Milletler, devletler, imparatorluklar, yıkılışlar ve yeniden doğuşlar. Büyük bir tarih, büyük bir medeniyet, engin, zengin ve bir tarihin ahfadı ve evlatları olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ahval Türk milleti dünyaya medeniyeti, ışığı, hakkı ve adaleti götürmüş olan 33 milyon metrekaredir. Atsız'ın 1905 tarihinde doğumuyla beraber kilometre başlıyor. Atsız'ın bütün hayatı bu milletin varlığını anlatmakla, hatırlatmakla mücadelesiyle geçmiş. Atılmış; askeri tıbbiyeden atılmış, öğretmenlikten atılmış, kütüphanecilikten atılmış, cezaevine girmiş ama davasından vazgeçmemiş. Atsız'ın rahmete gidişinin 47. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Doğukan Gürel - Evren Doğru

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