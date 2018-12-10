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Yazar Kahraman Tazeoğlu kaza geçirdi

Yazar Kahraman Tazeoğlu kaza geçirdi
Yazar Kahraman Tazeoğlu kaza geçirdi

Yazar Kahraman Tazeoğlu, Çanakkale’nin Biga ilçesinde kaza yaptı.

Biga'dan Çanakkale istikametine seyir halinde olan ve içinde yazar Kahraman Tazeoğlu'nun da bulunduğu Berkay Üçüncü idaresindeki 34 KN 7074 plakalı otomobil, Karabiga kavşağında Yunus Emre Üzülmez'in kullandığı 17 LL 245 plakalı araçla çarpıştı. Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü ve Tazeoğlu yaralandı. Kitap fuarına konuk yazar olarak gelen Tazeoğlu, ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kahraman Tazeoğlu'nun durumunun iyi olduğunu ve hastanede tedavisinin yapıldığını ifade etti.  

Cenk İşver - Toprak Akkaya
 

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