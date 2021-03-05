'Yazarının Sesinden' serisi devam ediyor

Yazarların kitaplarından bölümler okuduğu “Yazarının Sesinden”, yeni isimler ve eserleriyle devam ediyor. 1 Mart'ta Sunay Akın'ın “Makiler” kitabıyla başlayan seri, 15 Mart'ta Artun Ünsal “İktidarların Sofrası”, 22 Mart'ta Sinan Canan “İnsanın Fabrika Ayarları 3. Kitap / Sınırları Aşmak” ve 29 Mart'ta Selçuk Altun “Ayrılık Çeşmesi Sokağı” adlı eserleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Bölümler, ilk gösterimden itibaren İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalından ve internet sitesinden sezon sonuna kadar izlenebilecek.

21'inci sezonunu dijital olarak sürdüren İş Sanat'a; Aslı Tohumcu, Gönül Paksoy, Ertuğ Uçar, Ethem Baran, İnci Aral, Haydar Ergülen, Buket Uzuner, Şebnem İşigüzel, Necati Tosuner, Ebru Cündübeyoğlu, Yavuz Ekinci ve Sinan Tuzcu konuk olmuştu. Yazarların kitaplarından bölümler seslendirdiği kayıtların tamamı ücretsiz olarak izlenebiliyor.