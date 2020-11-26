‘Yazarının Sesinden' serisi Necati Tosuner ile devam ediyor

Türk edebiyatının farklı kalemleri İş Sanat'ın ‘Yazarının Sesinden' serisinde izleyicileriyle buluşuyor. Buket Uzuner'in ‘Hava' ve Şebnem İşigüzel'in ‘İyilik' kitaplarından okudukları bölümlerle başlayan seri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yazarlarından Necati Tosuner ile devam ediyor.

Verilen bilgiye göre, bugüne kadar edebiyata kattığı eserlerle Türk Dil Kurumu Roman Ödülü, Haldun Taner Öykü Ödülü, Sait Faik Hikâye Armağanı gibi prestijli ödüllere layık görülen Tosuner'in seslendireceği ‘Sen ve Kendin' kitabından bir bölüm 30 Kasım saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden yayımlanacak.

İş Sanat'ın dijital olarak gerçekleşen 21'inci sezonunda yer alan ‘Yazarının Sesinden' serisine 7 Aralık'ta Ebru Cündübeyoğlu ‘Ferda', 21 Aralık'ta Yavuz Ekinci ‘Bana İsmail Deyin', 28 Aralık'ta Sinan Tuzcu ‘Böcek' eserleriyle konuk olacak.