Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ müdahalesi davası ertelendi

Kahramanmaraş Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmaya sanık iki asker salonda hazır bulunurken, diğer tanıklar ve sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

9 sanığın dinlendiği duruşmada, dinlenen tanıklar arasında FETÖ itirafçısı Abdullah Önder, Elazığ il imamı Mehmet Durakoglu, Malatya avukatlar imamı Ahmet Ergenç, Şıh Mehmet Sevim, taraf avukatları yazılı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Bank Asya kayıtlarıyla ilgili rapor, FETÖ'nün elinde bu olayla ilgili çok ciddi verilerin olduğunu dillendirdiler.

Kerem Mumcuoğlu, Kenan Koksal hakkında suç duyurusunda bulunup dinlenmesini istedi.

Tanıkların beyanlarına karşı yazılı açıklamada bulunmak için süre talep ettiler.

Aydın Özsıcak ise Kenan Koksal'ın dinlenmesini ve hikâyeye konu olan görüntülerin bilirkişilerce incelenmesini istedi.

Davut Uçum ise talebinde helikopterin düşmesinden itibaren otopsi görüntüleri hariç tüm dijitallerin gönderilmesini istedi.

Gazeteci İsmail Güneş'in fotoğraf makinesinden çıkan 142 adet fotoğrafın da tarafına gönderilmesini istedi.

Sanıklardan Yusuf Yiğit söz alarak dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Başkanı Feridun S.'ye kamera kayıtlarının kimin yaptığını sordu.

Feridun S.: “Mutlaka biri yapacaktır ve onu getirip arşive koyacaktır”

Sanık askerlerin avukatlarından Ayten İzmirli, “Enkazın kontrolü tam olarak sizdeyse, çalınan helikopter kapısı neden bir ahırda bulundu” sorusu üzerine Feridun S., “Biz bulduğumuz her şehir aldık çıkardık, değerlendirirsiniz. Biz baktık aramamızı yaptık ve taşıdık koltuk ve minderine kadar saydık. Tekrar araştırmaya gittik, oradaki korucuların ile muhatap olduk. Başını öne eğdi ve ahırda bir tane parça var dedi. 'Çocuklar dağdan getirmişler ve haber vermemişler'” dedi.

Avukat İzmirli, “Bu kişiler hakkında suç duyurusu hakkında raporunuz da yer verdiniz mi” sorusu üzerine, “Hayır suç duyurusu talebinde bulunmadık, ama savcılık makamını yaptığını biliyorum” dedi.

Kerem ve Kenan tercihi soran mahkeme başkanına karşı Feridun S., “Zaman çok kısaydı ve yüksek hızla hareket edilmesi gerekiyordu. Ben ve arkadaşım eksisiz olarak çalışmasını tamamladı” dedi. Neden daha fazla çalışmadınız sorunu soran avukat, sorusuna karşı Feridun S., “Alabildiğimiz kadar ilave fotoğraflar yapılamayanları tamamlamak, yapabileceğimizi bir ön raporun çalışması içinde ve ilerlememize katkı sağlayacak her şeyi çalıştık ve ondan sonra da çalıştık” dedi. "Size 3 kişilik heyet yeterli oldu mu? Ve bakanlıktan personel talebinde bulundunuz mu?" gibi sorulara yanıt veren Feridun S., “Bakanlık 3 kişi dedi. Ben de 10 kişi olsun diye bir talepte bulunmadım” dedi.

BBP Avukatı Kemal Yavuz, Feridun S.'nin daha önceki, “Bizden önce enkaza ulaşanlar belki sökmeye çalışmıştır, oynanmıştır ve denenmiş, alınmak istenmiş demişsiniz” ifadelerini hatırlatarak "Bu konudaki söyleminizi detaylandırabilir misiniz?" diye sordu.

Feridun S. ise, “29'una zaten enkaz alanına ulaşamadım. 31'inde gerçekten oynanmış ve alınmaya teşebbüs edilmiş, aletlerin çalışamadığını gösteren yerler vardı. Darbeni alındığı yer oynanmıştı” dedi. Av. Kemal Yavuz, “Skorski'nin kaza kırım ekibi sizden önce sahaya varmış mıydı yoksa sizden sonra mı geldi?" sorusu üzerine Feridun S., “Biz oraya gittiğimizde ekip orada çalışıyordu” dedi. Yavuz, “Enkaza yakın yerlerde gördüğünüz ya da havadan tespit ettiğiniz fotoğraflar var mı?” sorusu üzerine Feridun S., “Emniyet helikopterinde gördük ve irtifamız normal gözün göreceği yerde değildi. Birileri vardı, belki savcılık makamı arama kurtarma ekibini gönderdi” dedi.

Av. Kemal Yavuz, “Alınmaya sökülmeye çalışan cihazlar var ve öncelikli olarak neden bunları almadınız?” sorusu üzerine Feridun S., “Bakıyorsunuz oynuyor hemen aldık bordo panelinin üzerine takarak ya da zorlayarak taşıma yapmadık” dedi.

Av. Ekici ise, “31'inde bazı cihazların olmadığı söyleniyor, kendi aralarında bir çalışma yaptınız mı?" sorusu üzerine Feridun S., “Bulunamadı” dedi. "Neden ELT'yi aldınız diğerlerini neden almadınız?" sorusu üzerine Feridun S., “Orada en büyük sıkıntımız zamandı, yeterli zaman olsaydı ölümüne donsam dahi ben oraya giderdim ve aldığımızı getirdik” dedi. Panelin sökümü kaç dakika, sorusu üzerine, “Tam olarak hatırlamıyorum ama en azından zamanımızın yarısını almıştır. Yanaşamıyorsunuz darbeden dolayı sıkışmış, gövde ve çelik aksamlar kaymış” dedi.

Yazıcoğlu'nun avukatı Av. Selami Ekici, “Cumhuriyet savcısının talimatı ile mi hareket ettiniz?” sorusu üzerine Feridun S., “Cumhuriyet savcısı bize lütfedip telefonda bilgi verdikten sonra mutlaka resmi bir yazı yazmıştır” dedi.

Kaza kırım raporunda helikopterin düşüş ne olarak tanımladınız sorusu üzerine Feridun S., “Çalışmalarımızın sonunda net olarak çıkan sonuç şudur, pilotun hava aracında ısrarlı bir şekilde görüşü kaybetmesine rağmen, görüşüne engel olmuş, görerek uçuş şartlarını yerine getirmemiş. Tek pilot vardı çift pilot olsaydı müzakere ederdik. Sadece baktığımıza rahmetli gazetecinin ifadesi de bir meteoroloji uzmanı gibidir. Uçağın gövdesinde koruyucu bir olmayınca uçuyor pilotaj hatasıdır” dedi.

BBP Avukatı Veysel Aşkın ise, “Diyorsunuz ki bunları eşekle katırla taşınmamızı söylediniz. Bunu söyleyen kim sorusu üzerine cevap veren Feridun S., “Şirket yetkilileri söyledi” dedi. Kaza kırım ekibinde yer alacak ekibi kim belirliyor sorusu üzerine Feridun S., “Bakanlık” diye cevap verdi. "Siz kendi sorumluluğunuz da olmayan bir başka personeli kaza kırıma götürüyorsunuz?" sorusu üzerine, Feridun S., “O süre içerisinde en iyi oraya götürdük. Götüremediğimiz kişiyi alamadık yer yoktu ve almadılar” dedi. "Siz kendi üyenizi değil de helikopter firmasının mensubunu götürüyorsunuz?" sorusu üzerine, Feridun S., “Şirket onu gönderdi biz de onunla çalıştık” dedi.

Ferhan K.'nin "Olay tarihi dahil ve daha sonraki süreçte bir takı FTÖ/PYD kapsamında sivil imamlarla temasları ortaya çıktı bundan bilginiz var mıydı?" diye soru üzerine, “Hayır efendim bilgim yoktu” dedi.

BBP Av. Muhammer Çolakoğlu ise, "29 Mart tarihinde kaza mahalline uçtuğunuz da yanınız da alet çantası var mıydı?" sorusu üzerine Feridun S., “Kendimize ait ufak tefek cihazlar vardı, kesici alet vardı ama darbeden dolayı burun kısmı kokpit kısmına vurduğundan dolayı ulaşılamadı” dedi. Çolakoğlu'nun anahtar var mıydı diye sorusu üzerine, “Anahtarlar vardı” dedi.

Sanık askerler Nedim Bakırhan ve Ebubekir Semih Yüksekkaya ise Feridun S.'ye bir takım sorular sordu.

Sanık Ebubekir Semih Yüksekkaya, “Sky-map 3 c'nin fotoğrafını devlet denetleme kurulunda size göstermişler, siz bundan önce bunun farkında mıydınız?” sorusu üzerine Feridun S., “O fotoğraf bizde vardı” yanıtını verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame 25 Aralık 2020'de kabul edilerek, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Duruşma, tanıkların ve sanıkların talep ettikleri eksikliklerin giderilmesi için duruşma 23-24-25 Mayıs 2022 tarihlerine ertelendi.

Halil Ulubey

