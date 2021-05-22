Yazın serinleten lezzeti karlamanın sezonu açıldı

Antalya'da kış aylarında Toros Dağları'nın zirvelerinde derinlikteki obruklarda biriken kar, bin bir emekle getirilip yazın satışa sunuluyor. Üzerine eklenen özel şerbetle karlama adı verilen bu serinletici lezzeti bilenler soluğu karlama tezgahın yanında alıyor. Yayladan getirilen ve çuval içinde korunan karlama pekmez, şerbet ve meyve şurubuyla tüketiliyor ve bardağı 2 liradan satılan karlama, 5, 10 ve 15 liralık kaplarla da paket yapılıyor.

“Yayladan getiriyoruz”

Antalya'nın Serik ilçesinde karlama satıcısı Durmuş Ali Şahin, yaylalarda oluşturdukları deliklerde bastıkları karları yazın çıkartıp ilçe merkezine getirdiklerini belirterek " Kışın iyice basılması halinde yaz sonuna kadar erimeden kendini muhafaza edebiliyor. Şu anda vatandaşın ilgisi çok iyi.Karın yaylada toplandığı yer de önemli. Temiz olması lazım. Karlamayı çocuklar, gençler tercih ediyor fakat en çok yaşlılar tercih ediyor. Çünkü doğal karlama olduğunu biliyor. Tadına varan bir daha bırakamaz zaten. ” diye konuştu.

“Bir nebze olsun serinletiyor”

Karlama müdavimi olan Yaşar Yıldız ise, “Karlama bizim için önemli. Yaz aylarında severek tükettiğimiz bir şey. Bu sıcak havalarda bir nebze olsun serinletiyor. Şimdi burada yedim aileme de götürüyorum, herkese tavsiye ederim” dedi.

Mehmet Demirci

