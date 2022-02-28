Yazlık evi talan ettiler: 2 kişi tutuklandı

Süleymanpaşa ilçesi Barbaros mahallesinde S.A. (61) müracaatta bulunarak, yazlık olarak kullandığı ve en son (2) ay önce kontrol ettiği evde bulunan ve maddi değeri yaklaşık 20 bin olan 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı, 1 adet ankastre fırın, 1 adet aspiratör, 1 adet tekli koltuk, 1 adet çift kişilik yatak ve 1 adet tek kişilik yatağın çalındığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırma ve kamera incelemesi sonucu malzemelerin F.D. (33) ve H.K. (33) tarafından çalındığı ve 59 AAJ 757 plakalı kamyonet ile Aydoğdu mahallesinde bulunan ve ikinci el malzeme satan bir dükkana 10 bin TL karşılığında satıldığı tespit edildi. Çalınan malzemeler bulunarak eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıslar Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yakalanarak, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. Daha önce uyuşturucu kasten yaralama bu hakaret gibi sabıka kaydı bulunan şahıslar, Tekirdağ Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Halil Dağ

