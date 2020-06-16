Yazmalı maskeler nefes açıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok vatandaş maske kullanımı konusunda zorluk çekiyor. Tokat Gaziosmapaşa Üniversitesi ve Tokat Olgunlaşma Enstitüsü geliştirdikleri proje ile bu zorluğu doğal bitki aromalarıyla gidermeyi başardı. Tokat'ta yüzyıllardır yazma üretiminde kullanılan kök boyalar maskeler üzerinde denendi. Soğan kabuğu, portakal kabuğu, zencefil, nane, biberiye, bağ yaprağı gibi birçok bitkiden elde edilen boyalar maske üretiminde kullanıldı. Hayata geçirilen proje sonrasında maske takan vatandaşların daha rahat nefes alabilmesi sağlandı.

Kök boyalar üzerinde yaptıkları bilimsel çalışmaları dünyayı etkisi altına alan Kovid19'un ortaya çıkmasıyla birlikte Korona virüs ile mücadele alanına taşındıklarını söyleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr Adem Önal, “Korona virüs olayından sonra tamamen maske üretimine odaklanmış bulunuyoruz. Burada amacımız, nane, biberiye, kekik, adaçayı gibi antiviral ve nefes açıcı özelliği olan bitkileri kullanarak bu maskeleri üretebilmek. Burada kekikte bulunan bir takım esansiyel yağlar, akciğerdeki bronsiyel kasların esnemesini ortadan kaldırarak onları güçlü hale getiriyor. Aynı zamanda da hücre bariyerini koruyarak, koronavirüsün hücre içerisine girmesini engelliyor. Bundan dolayıdır ki biz, az önce bahsetmiş olduğum bu temel bitkileri kullanarak bu maskelerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu maskelerin en önemli özelliği de yıkanabilir olması ve çok sayıda, çok fazla kullanılabilmesidir” diye konuştu.

Projeye ev sahipliği yapan Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, “Bitkilerle bu kumaşları, beraber, nasıl nefes açısı ve antiviral özelliği kazandırabiliriz. Bunun çalışmalarına başladık ve bu çalışmalarımız devam etmekte. Özellikle çocuk maskelerinde bu özelliği kazandırabilmek için hocamızla beraber güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların özellikle insan sağlığı üzerine etkilerini araştırdıkça daha güzel bulgular elde ediyoruz. Bunları yine bir projeye dönüştürdük. Çocuklarımızın özellikle bu maskeyi taktıklarında, tedavi edici özelliği olan bu maskeleri takmaları hem kendi sağlıkları için hem de kullanım açısından çok faydalı olduğuna inanıyoruz” şekline konuştu.

Maskelerin en önemli özelliklerinden birisi de yıkanabilir olması nedeniyle birden çok kullanımın önünü açması.

Dursun Ekrem Er