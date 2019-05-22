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YDS sınav tarihi değişti

YDS sınav tarihi değişti
YDS sınav tarihi değişti

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) günü değişti.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre İstanbul'da yenilenecek yerel seçimler dolayısıyla e-YDS 2019/7 sınavının tarihi değişti. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Başkanlığımızca 23 Haziran 2019 tarihinde Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak 2019 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/7), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanacak olması nedeniyle 29 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, 29 Mayıs-19 Haziran 2019 tarihleri arasında alınacaktır" denildi.

Emin Kuvat 

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