YDS sonuç tarihi belli oldu mu? YDS/3 ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları SORGULA!

YDS sonuç tarihi belli oldu! YDS/3 ne zaman açıklanacak? Bu yılın heyecan içerisinde beklenen son YDS sınavı 2 Aralık Pazar günü tamamlandı. Sınavın bitmesiyle birlikte tüm adaylar YDS ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merak etmeye başladı. ‘YDS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?' Peki, YDS/3 ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları SORGULA! YDS sonuç tarihi belli oldu mu? İşte YDS ile ilgili tüm detaylar...

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YDS'nin (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) üçüncüsü bugün gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan sınav 3 saat sürdü ve 13.00'te sona erdi. 15 dakika kuralı nedeniyle adayların saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara girişine izin verilmedi.

YDS/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/3 sınavı bugün gerçekleştirildi. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen YDS sınavının ardından adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak içinde araştırmaya başladı. YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. YDS sınav sonuçları 25 Aralık Salı günü adaylara duyurulacak.

YDS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS'nin soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.



YDS HANGİ DİLLERDE YAPILIYOR?

Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Türkçeye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.