Yediemin otoparkında patlama: Isınmak için yaktığı lastik bomba gibi patladı

Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi Çorlu - Tekirdağ yolu üzerindeki bir yediemin otoparkında meydana geldi. Soğukta üşüyen bir kişi, kamyon lastiğini tutuşturup ısınmak istedi. Yakıldığı sırada bir anda bomba gibi patlayan lastik çevrede korkuya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık birimi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, alev alev yanan lastik itfaiye ekiplerince söndürüldü. Lastik yakan kişinin ise, olay yerinden korkup kaçtığı öne sürüldü.

Hüseyin Tayyar



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