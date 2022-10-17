Yediemin otoparkında servet bekliyorlar

Kentte çeşitli sebeplerden dolayı yüzlerce araç yediemin otoparkına terk edilirken, uzun süredir otoparkta duran bazı araçlar da otların arasında kayboldu. 15 yıldır otoparkta bekleyen araçların olduğunu ifade eden Otopark İşletmecisi Ethem Gülşan, araçların çürümeye yüz tutmadan ekonomiye kazandırılmasının sıfır ve ikinci el fiyatlarını da olumlu etkileyeceğini aktararak, "Burada 300 tane araç var. Artı motosikletler var. Hepsinin ekonomik değeri yüksek ve 3 yıl ile 15 yıl arasında bir zamanda burada kalan araçlar var. Bu araçlar otoparktan neden çıkmıyor diye çaba gösterdim ve mücadele ettim. İcra memurlarına fiili haciz geliyor, yapılıyor. Bu araçlar peynir, ekmek gibi satılır. Bu arabaların sayısı yaklaşık olarak Türkiye ortalamasında 750 bin-1 milyon civarında. Bu araçlar birdenbire ekonomiye girerse bugün 2. el araçların ve sıfır araçların nerelere geleceğini büyüklerime soruyorum. Bu araçların buradan çıktığı takdirde döşemeci, kaportacı, akaryakıtçı ve notercisinin de kazanacağı parayı düşünelim. Teker dönecek ki bu ülkeye fayda olsun. Ben şu anda denizde bir damlayım. Bu arabaların bir an önce ekonomiye dönmesi için mücadele ediyorum. Bu arabalar çeşitli maddelerden dolayı, çeşitli suçlardan dolayı otoparkımıza geliyorlar" dedi.

Turan Bulut - Mükremin Kaya



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