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Yediği şeker 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Yediği şeker 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu
Yediği şeker 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Şanlıurfa’da 2 yaşındaki çocuk, nefes borusunu tıkayan şeker nedeniyle hayatını kaybetti.

Yediği şeker 2 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yediği yuvarlak şekildeki şeker 2 yaşındaki Ali Elkatmış'ın nefes borusuna takıldı. Çocuğun nefessiz kaldığını fark eden ailesi Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü.

Burada yapılan müdahalelerin ardından çocuk Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldıran çocuğun cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Viranşehir ilçesinde defnedileceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.  

Sinan Özdemir

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