Yedikule Zindanları akıbetini bekliyor

Türkiye'nin en önemli açık hava müzelerinden birisi olan Yedikule Hisarı, en son müze olarak hizmet vermişti. Ancak bir dönem yüklenici firma ile yaşanan sorunlar nedeniyle kapatılmıştı. Yaklaşık 4 yıldan fazla kapalı kalan hisar akıbetinin ne olacağını bekliyor. Atıl olarak bırakılan hisarın son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde hisarın surlarının bazı kısımlarının harap olduğu gözükürken, surların üzerinde otların ve ağaçların büyüdüğü görüldü. Hisarın önünde bulunan ve geçmişte daha ufak surların bulunduğu yer ise yıllardır bostan olarak kullanılıyor. Kulelerin bir tanesinde ise orta kısmını kapatılması için yerleştirilen camların kırık dökük halde duruyor.

Osmanlı Hazinesi Muhafaza edildi

Yedikule Hisarı, zindan olarak anılsa da aslında yapılış amacı şehre gelen yabancı kralları ve yabancı ülkelerden gelen mevki sahibi kişileri görkemli olarak karşılamaktı. M.S. 413-439 yılları arasında, Kral II. Teodosios döneminde yapımı tamamlanan yapının bugünkü halini alması ise İstanbul'un fethinden sonra olmuştu.. İstanbul'un Fethi'nden önce bir süre hapishane olarak da kullanılan yapı, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde ise dönem dönem hapishane, darphane, sanat evi, hayvanat bahçesi olarak kullanıldı ve hatta bir dönem Osmanlı Hazinesi burada muhafaza edildi.

Hisarda bulunan kulelerin hikayesi

Zindanlara Yedikule denmesinin nedeni burada bulunan 7 ayrı kuledir ve her birinin hikayesi var. Zindan Kulesi, adıyla anlaşılacağı üzere zindan olarak kullanılan kuledir. Çıkan yangınlar nedeniyle ahşap katları oldukça fazla hasar görmüştür. Genç Osman Kulesi, Genç Osman'ın şehit edildiği yer olması nedeniyle bu ismi almıştır. Hazine Kulesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinelerinin saklandığı kuledir. III. Ahmet Kulesi, bu kule deprem nedeniyle yıkılmış ve ayakta kalamadı. İsmini yapımında bizzat desteği olan III. Ahmet'ten alır. Cephanelik Kulesi, uzunca bir süre cephanelik olarak kullanılmıştır.

Yeniçerilerin sancağı koruduğu kule

Bayrak Kulesi, kuleler arasındaki en sağlamıdır ve günümüze kadar oldukça iyi bir vaziyette gelebilmiştir. Bizans zamanında Altın Kapı olarak bilinen ve kralların giriş yaptığı bilinen kapının hemen üzerindeki kuledir. Yeniçerilerin burada nöbet tutması ve sancağın burada yer alması nedeniyle adı Bayrak Kulesi olarak günümüze kadar gelmiştir. Top Kulesi, tarihte uzun süre hapishane olarak kullanılmıştır. Çıkan yangında büyük oranda hasar görmüştür.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun