İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeğenini öldüren amca gözaltına alındı

Yeğenini öldüren amca gözaltına alındı
Yeğenini öldüren amca gözaltına alındı

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğenini tabancayla vurarak öldüren amca, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Kamberli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Ş. aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan yeğeni Mesut Ş.'ye (23) evinin yanındaki bahçede tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırıda 3 yerinden vurulan Mesut Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşar Ş., Kuşluğan Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Amca yeğen arasında uzun yıllardır arazi anlaşmazlığı bulunduğu öğrenildi.

Muhammer Ay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.