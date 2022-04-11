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Yeğenini silahla vurarak öldürdü

Yeğenini silahla vurarak öldürdü
Yeğenini silahla vurarak öldürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi kahvehanede yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Olay, ilçe merkezine 18 kilometre mesafede bulunan Azay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sebahattin Koca(53) çalıştığı kahvehanede ortak olan amcası Selahattin Koca'yı (65) bir süre önce ortaklıktan çıkartıp kendi çalıştırmaya başladı.

Anlaşmazlıktan dolayı aralarında husumet oluştu. Bu akşam kahvehaneye gelen Selahattin Koca, kahvehane işletmecisi abisinin oğlu yeğeni Sebahattin Koca'ya silahla 8 el ateş etti. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sebahattin Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Selahattin kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay
 

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