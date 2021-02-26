Yeğeninin böbreğiyle hayata tutundu

Düzce Üniversitesi Hastanesi uzman ve deneyimli kadrosu, canlı donörden organ naklini de başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşadı. 2015 yılından bu yana böbrek yetmezliği bulunan ve takipleri yapılan 46 yaşındaki Salih Tönel, Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Tönel'e, yeğeni Muhammet Tönel'in (29) böbreğinin uygun bulunması ile ameliyat süreci başladı. Yaklaşık 3,5 saat süren operasyon sonucunda vericiden böbreğin alınması ve alıcıya nakledilmesi işlemi gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, hastanede rutin sağlık hizmetleri yanında, özellikli işlemlerin de sürdürebilir bir şekilde devam etmesinin gurur ve mutluluk verici olduğunu belirterek bölgede organ transplantasyonunu faal olarak yapan tek merkez olduklarının söyledi.

İlk kez yapıldı

Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez canlı vericiden gerçekleştirilen nakil operasyonu ile ilgili bilgiler veren Organ Nakli Merkez Müdürü Doç. Dr. Kemal Peker, “Böbrek alıcısı Salih Tönel ve böbrek vericisi Muhammet Tönel, bize Zonguldak Ereğli'den başvurdular. Alıcımız 5 yıldır kronik böbrek yetmezliği olan bir hastaydı. Doku uygunluk testlerini yaptık. Vericinin uygun olduğuna karar verdikten sonra ameliyatını planladık. Geçtiğimiz Cumartesi günü alıcı ve vericiyi yarım saat arayla ameliyathaneye indirdik. Alıcı ve verici ameliyatları yaklaşık 3,5 saat kadar sürdü. Vericimizin durumu gayet iyi, operasyondan sonra olumsuz bir durum yaşanmadı. Şu anda postoperatif 5. günündeyiz. Vericimizi son kontrollerini yaptıktan sonra taburcu etmeyi düşünüyoruz. Alıcımızın da durumu iyi, ameliyattan sonraki 1. saatten itibaren idrar çıkışı başladı. Şu anda parametreleri normal, ilaç düzeyini ayarladıktan sonra önümüzdeki hafta taburcu etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Bütün süreç hem alıcı hem de vericiyi koruyacak şekilde planlanıyor”

Canlı verici adayının belirlenirken, hayatında sağlık durumunu etkileyecek bir problem yaşamaması adına birçok tetkikten geçirildiğinin altını çizen Doç. Dr. Peker, “Korkmalarını gerektirecek bir durum yok. Devam eden hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Zaten olabilecek en ufak bir olumsuzlukta kendilerini uyararak bilgilendiriyoruz. Organlarını vermek isteyen her kişiden böbrek ya da karaciğer alınmıyor. Bütün süreç hem alıcı hem de vericiyi koruyacak şekilde planlanıyor” dedi.

10 ay önce ruhsatlandırılarak hizmete giren Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nin hastaların rahatı için her türlü detay düşünülerek dizayn edildiğini belirten Peker, “7 yataklı bir nakil merkezi, tüm odalar tek kişilik. Odalar refakatçinin ve hastanın bütün ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde otel konforunda planlanmıştır” ifadelerini kullandı.

5 yıldır böbrek rahatsızlığı yaşadığını belirten böbrek nakil alıcısı Salih Tönel, “2015 yılından bu yana Zonguldak'ta tedavi görüyordum. Pandemi dolayısıyla orası kapanınca Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdum. Burada doktorlar tarafından organ nakli için uygun bir hasta olduğum söylendi. Yeğenim de böbreğini vermeyi kabul edince ameliyat sürecim başladı. Aynı gün ameliyata girdik. Şu anda sağlık durumum gayet iyi. Doktorlarımıza, hemşirelerimize teşekkür ederim” dedi.

Amcasına böbreğini vermeyi kabul eden evli ve iki çocuk babası olan Muhammet Tönel de, ameliyat süreci ve sonrasının çok iyi geçtiğini ifade ederek “Zor bir karardı. Babam rahmetli oldu. Bizi amcam büyüttü. O bizim için elinden geleni yaptı ben de elimden geleni yapmak istedim. Ameliyatım da iyi geçti. Doktorlarımıza ve hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Enes Bektaş

