Yelkenler İstanbul Boğazı'nı süsledi

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen ve yılın ilk boğaz yarışı olan “BAU Bosphorus Sailing CUP 2019”, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Cambridge Üniversitesi Yelken Takımı'nın da katıldığı yarış, BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden başladı. İstanbul Boğazı'na komşu ilçelerden binlerce yarış severe ev sahipliği yapan ve boğazda muhteşem bir şova dönüşen yarışmada takımlar, kıyasıya yarıştı.

Yarışmaya 54 tekne katıldı

Yarışma için sıkı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen BAU Uluslararası Yelken Kulübü Başkanı Vedat Can Baltalı, “Üniversitemizin desteğiyle bu yıl yarışmamızın 7.'sini düzenledik. Yarışmaya 54 tekne katıldı. Cambridge Üniversitesi Yelken Takımı da yarışmaya katıldı. Bu yarışın yedi yıllık bir geçmişi var. Takımımız oldukça iddialı. Yarışmaya hazırlık aşamasında hem karada hem de denizde antrenmanlarımızı düzenli olarak yaptık. Yarışmadan bir dereceyle döneceğimize inanıyorum. Bu yarışla birlikte iki kıtanın birleştiği yerde bütün medeniyetleri birleştirmek için ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. Çünkü önümüzdeki senelerde tüm kıtalardan üniversite yelken takımlarını ve yat yarış takımlarını medeniyetlerin başkenti İstanbul'a getirerek, yeni bir yarış düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

“Yarışmamızı uluslararası arenaya taşımak istiyoruz”

Sezonun ilk yelken yarışını gerçekleştirmek dolayı mutlu olduklarını kaydeden BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, yarışma öncesi yapmış olduğu konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

“Ülkemizin dört bir yanı deniz ancak denizle pek iç içe değiliz. O bakımdan üniversite olarak denizle dost olmak istiyoruz. Bu anlamda yelken yarışlarını çok önemsiyoruz. Yarışmamızı uluslararası arenaya taşımak istiyoruz ve bu alanda birçok girişimimiz var. Ancak daha çok destek almamız lazım. Amacımız; Türkiye'de bu sporun gelişmesini sağlamaktır. Yelken yarışlarında ülke olarak öne çıkmak istiyoruz. Ülkemizde bu sporun yapılabilmesi için ciddi maddi yatırımlar yapılması gerektiği yönünde bir algı var. Nitekim bu doğru değil. Gençlerin denizle ve bu sporla daha çok kaynaşması lazım ve biz de üniversite olarak bu alanda önemli çalışmalar yürütüyoruz.”

Dereceye girecek ekiplere, Kalamış Marina'da düzenlenecek ödül töreniyle kupaları takdim edilecek.