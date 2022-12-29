Yelkenli teknede 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen yelkenli tekne içindeki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bekir Tosun - Mehmet Ölmez

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