Yelkenliler, Marmaris International Race Week'te kıyasıya yarıştı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 33'üncü kez düzenlenen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, Türkiye'nin yanı sıra çoğunluğunu Rus yarışçıların oluşturduğu sporcularla birlikte ABD, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bulgaristan, Brezilya, Estonya, Fransa, İngiltere, İsrail, Kanada, Kazakistan, Letonya, Moldova, Norveç, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan'dan toplam 123 yelkenli yat ile bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in en çok katılımlı yelkenli yat yarışlarından biri olarak 33 yıldır aralıksız olarak düzenlenen etkinlik, bugüne kadar 30'a yakın farklı ülkeden binlerce denizciyi ağırladı.

"Sporu destekleyecek faaliyetlerde yer almaya devam edeceğiz"

Organizasyonun son gün gerçekleşen final yarışlarına Nexonya sponsor olurken, firma 5 gün boyunca kendi teknesiyle de yarışlarda boy gösterdi. 22 Ekim ve 28 Ekim tarihleri arasında etkinlik alanına kurulan markanın standına da ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdiler. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Nexonya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koray Vural, “Marmaris'in eşsiz suları ve koylarında yelkenler hem rüzgâra ve dalgalara hem de rakiplerine karşı mücadele etti. Şirket olarak bu sene ilk kez katılım sağladığımız 33'üncü Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'nı desteklemekten son derece memnun olduk. İstikrarlı bir şekilde 33 yıldır düzenlenen bu etkinlik, ülkemizin su sporlarına verdiği kıymet konusunda da oldukça gurur verici. Biz de firma olarak sporu destekleyecek faaliyetlerde yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vural, sözlerine şöyle devam etti: “Kayıtlarla birlikte yedi gün süren organizasyonda konut projelerimizin tanıtıldığı standımızda yüzlerce yerli ve yabancı misafiri konuk ettik. Yatırımda yeni rotanız Nexonya” mottosuyla yer aldığımız etkinlikte yabancı katılımcıların Türkiye'de hem oturum amaçlı hem de yatırım amaçlı konut alımına ilgisi oldukça fazlaydı.”

“TÜİK verilerine göre yabancılara yapılan konut satışları 2022 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artarak 49 bin 644 olduğu görülüyor” diye bilgi veren Ali Koray Vural, “2022 Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı ise yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada bin 795 konut satışı ile İstanbul yer almaya devam ediyor. Firma olarak bizim de hali hazırda Maltepe'de Fergana, Ümraniye'de Element, Beylerbeyi'nde Bonega gibi İstanbul'un merkezi lokasyonlarında hayata geçirdiğimiz konut projelerimizle birlikte Reşadiye'de Azure, Şile'de Kuzey Villaları ve Sapanca'da Lake Villas gibi lüks villa projelerimizin satışları devam ediyor” diyerek sözlerini noktaladı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.