Yeme-içme sektöründeki nitelikli mezun sorunu çözülüyor

Yapılan iş birliği çerçevesinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı öğrencileri USLA ile birlikte uygulamalara katılacak. Yeme-içme sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün, bu iş birliği ile karşılanması hedefleniyor.

Uygulama alanı açılış töreni yapıldı

Sektörü yakından ilgilendiren iş birliği anlaşmasının yanı sıra USLA uygulama alanının açılışı da gerçekleştirildi. Törene İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, Rektör Prof. Dr. Emre Alkin, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı akademisyenleri, USLA Kurucularından Bora Pekşen, USLA Akademi Genel Koordinatörü Hülya Acar katıldı.

‘Sektör ile nitelikli işgücü arasında önemli bir bağ kuruyoruz'

Tören sırasında açıklamalarda bulunan İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, “Üniversitemiz gastronomi alanında çok önemli bir kurum. Eğitimin önemli süreçlerinden olan uygulama, staj ve istihdam konularında adım atmak oldukça değerli. USLA kendisini uluslararası alanda kabul ettirmiş, gastronomi alanında eğitim veren çok önemli bir kuruluş. Bu nedenle Kanyon Kampüsünde önemli bir iş birliği gerçekleştirdik. İş birliğimiz yalnızca burada çizilen çerçevede kalmayacak. Çünkü bizler öğrencilerimizin uygulama alanı bulmasını ve mezun olduktan sonra iş arayan değil talep edilen profesyoneller olmasını istiyoruz. Öğrenci ve mezunlarımızın istihdam edilmesi; sektörün ise ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi noktasında üniversitemiz önemli bir konumda bulunuyor. USLA'ya kıymetli iş birliklerinden dolayı teşekkür ederiz.” değerlendirmesinde bulundu.

‘Sektöre deneyimli mezunlar yetiştirilmesine katkı sağlayacağız'

USLA Akademi Genel Koordinatörü Hülya Acar ise yapılan iş birliği ile birlikte tam bir eğitim kurumu olduklarını ifade etti. Acar, “Çok önemli bir iş birliği yaptık. Bu iş birliği ile öğrencilere staj olanağı sağlayacağız. Amacımız yeme-içme sektörüne, üniversite yaşamını bizle birlikte tamamlayacak deneyimli mezunlar yetiştirmektir. Çok mutluyuz” dedi.