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Yemeğine fare zehri koyduğu eşini boğarak öldüren koca tutuklandı

Yemeğine fare zehri koyduğu eşini boğarak öldüren koca tutuklandı
Yemeğine fare zehri koyduğu eşini boğarak öldüren koca tutuklandı

Denizli’de Azerbaycan uyruklu eşinin ellerini koli bandıyla, ayaklarını da plastik kelepçeyle bağlayıp fare zehri verdikten sonra iş dönüşü boğazını sıkarak öldüren yabancı uyruklu koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dün gece elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan cesedi bulunan 1 çocuk annesi Nadia Nori'yi (30) yemeğine fare zehri koyarak ölmesini bekleyen, işten döndüğünde halen yaşadığını gördüğü kadını boğarak öldüren Sabour Sakhizadeh (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Nadia Noori'nin, kıskançlık yüzünden sürekli tartıştıkları Sabour Sakhızadeh için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve verilen sürenin 8 Eylül'de sona ermesinin ardından yeniden birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi.

Eren Elyesa Polat - Atilla Özer

 

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