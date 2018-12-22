Yemek borusundan 3 santimetrelik kemik çıkarıldı

Kusma şikayeti ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Birimi'ne başvuran 60 yaşındaki F.E. isimli bayan hastaya; yapılan tetkikler sonucunda yabancı cisim takılma teşhisi konularak, endoskopik işlem ile tedavi edildi. Hastanede görevli Gastroenteroloji Uzmanları Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Coşgun ve Dr. Öğretim üyesi Sami Evirgen'in birlikte yaptığı 1,5 saatlik endoskopi işlemi ile yabancı cisim çıkarıldı ve clips ile kapatıldıktan sonra, hasta 3 gün içinde sağlığına kavuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Çoşgun, 3 gün önce kemikli küçükbaş hayvan eti yeme sonrası boğazda takılma hissi gelişen 60 yaşında ki F. E. isimli bayan hastanın ilk önce hikayesini dinlediklerini belirterek, ”Gittiği sağlık kuruluşlarında çekilen grafilerde yabancı cisim radyoopak olmadığı için görülmemiş. Hasta 3 gün boyunca bu cisim ile yaşamını sürdürmüş ve bu esnada cisim yemek borusunda sivri ucu ile delinmeye yol açmış. Hasta bize başvurduğunda görüntülerle teşhisini koyduktan sonra hemen üst gis endoskopisi yapıldı ve üst sfinkteri geçer geçmez resimde görülen kemik izlendi. Yabancı cisim forsepsi ile cisim tutularak çıkarıldığında yemek borusunu delmiş olduğu görüldü. Bu tür durumlar için kullanılan OTSC(Over To Scope Clip) ile, toplamda 1.5 saatlik bir işlemden sonra perforasyon alanı endoskopik olarak kapatıldı. Böylece hastamızın yüksek riskli büyük bir operasyondan kurtulması sağlanmış oldu. Şu an sıvıları yutmasında sıkıntı yok ve çekilen baryumlu grafisinde perforasyonun tam olarak kapandığı izlendi. Çok kısa bir süre sonra tamamen sağlığına kavuşacağını düşünüyoruz. Halkımız bu konuda bilinçli olmalı ve iyice çiğnemeden ağzındaki gıdayı yutmamalı. Eğer boğazda böyle bir yutma sonrası batma hissi var ise en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyoruz” dedi.



Hüseyin Efe

