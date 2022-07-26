Yemek borusuz ve anüssüz doğan bebek Türkiye'de şifa buldu

Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Çakar, “6 saat süren bir operasyonla mideden özofagus yani yemek borusu yaptık, çikolatanın, şekerin tadına ilk defa vardı. Bir başka problem de anüsünün olmamasıydı kısa bir süre sonra artık makattan kakasını yapacak. Nadir rastlanan durumlar, riskli operasyonlar, başarıyla gerçekleştirdik” dedi.

Kazakistan'da yaşayan ailenin yemek borusuz ve anüssüz olarak dünyaya gelen 2 yaşındaki oğlu Yerkanat Kaltay, doğumundan bu yana birçok problemle karşı karşıya kaldı. Kazak aile, kısa süreli çözümler uygulanan beslenmekte ve tükettiği besinleri vücudundan atmakta büyük sorun yaşayan çocukları için tedavi yolları aradı. Aile, ülkesinde çocuklarının tedavisi için çözüm ararken bu operasyonların Türkiye'de başarıyla yapıldığını öğrendi. Ameliyat için Türkiye kararının verilmesinin ardından anne Roza Aliyelova, oğlu Yerkanat Kaltay ile İstanbul'a geldi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Çakar'a ulaşan aile burada yapılan incelemelerin ardından ameliyata onay verdi. 2 yaşındaki küçük çocuğa 6 saat süren bir operasyonla midesinden yemek borusu yapıldı. Dışkısını çıkarabileceği anüsü de bulunmayan bebek için gereken çalışmaların başarıyla yapıldığını anlatan Dr. Çakar, bu tür durumların nadir olduğunu ifade ederek, operasyon sonrası katı gıdaları rahatlıkla tüketmeye başlayan Yerkanat'ın tedavisine ilişkin de bilgi verdi.

“Mideden yemek borusu yaptık, şekerin tadına ilk defa vardı"

İki yaşındaki hastasının durumuna ilişkin konuşan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Çakar, “Hastamız 2 yaşında bize Kazakistan'dan geliyor, yemek borusunun olmaması doğuştan uzun segment özofagus atrezisi diyoruz. Yemek borusu bu çocuklarda doğuştan yok, tabi ilk aşamalarda yemek borusunun olan bir kısmını servikalden boynundan tükürük gelsin diye vermişler. Bir de midesine beslenmesi için bir tüp koymuşlar. Bu operasyonda mideden kendisine bir yemek borusu yaptık. Şu an gayet iyi, kendisine yaklaşık 6 saat süren bir operasyonla mideden özofagus yani yemek borusu yaptık. Şu anda yemeğini yiyor, artık ağızdan besleniyor. Çikolatanın, şekerin tadına ilk defa vardı annesiyle konuşuyoruz artık katı gıdaları da yemeye başladı. Bir başka problem de anüsünün olmaması, popo yapıldı. Şu anda kolostomisi var, bağırsakları dışarıdan kaka yapıyor yaklaşık 3-4 ay sonra da onu kapatacağız. Artık çocuğumuz normal olması gereken yerden makattan kakasını yapacak. Tabi bu ameliyatlar büyük ameliyatlar öyle peş peşe olmuyor arada biraz zaman gerekiyor" diye konuştu.

"Nadir rastlanan durumlar, her yerde yapılamıyor"

Operasyon sonrası 2 yaşındaki Yerkanat'ın sorunsuz bir şekilde beslenebildiğini anlatan Dr. Çakar şöyle konuştu:

"Bu ameliyatlar ileri cerrahi teknik ve beceri gerektiren ameliyatlar her yerde yapılamıyor, bize çeşitli aracılar vasıtasıyla hasta ulaştı. Çok sık rastlanan durumlar değil, nadir rastlanan durumlar ama cerrahi planlaması hastalığın durumuna, çocuğun özofagusunun uzunluğuna göre planlanıyor. Bizim yaptığımız ameliyatlar gerçekten zor, zahmetli ameliyatlar. Uzun, riskli, hayati tehlikesi olan, sonrasında komplikasyonlara açık operasyonlar. Başarıyla burada bu operasyonu gerçekleştirdik. Şu an en güzel şey; çocuğumuzun ağızdan yemek yiyebilmesi, ağızdan katı gıdaları alabilmesi bu bizim için çok sevindirici. Yeni doğanlar eğer ağızdan beslenemiyorsa, kusuyorsa, tükürüğünü yutamıyorsa bu hemen fark ediliyor. Bizim için en sevindirici şey; Türkiye'de bu operasyonların yapılıyor olması Türk hastalarımıza, yurt dışından hastalara da kapımız açık. Yurt dışında tedavi edilemeyen böyle komplike zor vakaları yapıp tüm dünyaya sağlık dağıtmaya devam ediyoruz”

“2 yıldır hiçbir şey yiyemiyordu, çok mutluyuz”

Çocuğunun sağlığına kavuşmasından büyük mutluluk duyduğunu anlatan anne Roza Aliyelova, “Kazakistan'da çocuğum hiç yemek yiyemiyordu, yediği yemek hep geri çıkıyordu. Çok büyük bir ameliyat olduğunu biliyordum. Ameliyattan sonra o kadar kısa bir zaman içerisinde çocuğumun yemek yemesi ve boğazından çıkmaması çok şaşırtıcı bir durum. Çok heyecan verici bir şey heyecan yaşadık çünkü çocuğum 2 yıldır hiçbir şey yiyemiyordu. Biz öncelik olarak sıvı ardından katı gıdalar tüketecek diye düşündük fakat hocamız artık ekmek de yiyebilirsin deyince şok olduk. Şu anda çok mutluyuz. İlk defa geliyorum Türkiye'ye insanlar çok sıcakkanlı bize yardım ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu kadar iyi bir sonuç olacağını tahmin etmemiştim, Kazakistan'da çocuğumu tedavi edemeyeceğimizi anlamıştım” ifadelerini kullandı.

Hasibe Karadağ - Emre Baba

