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Yemek sonrası işçiler zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Yemek sonrası işçiler zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Yemek sonrası işçiler zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iftar yemeği yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 24 işçi hastaneye başvurdu.

Yemek sonrası işçiler zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Tıkla İzle

Filyos'taki liman inşaatında çalışan işçiler iftarda yedikleri yemekten sonra mide rahatsızlığı şikayetleri yaşadı. İddiaya göre haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Limanda özel bir firmada çalışan 50 işçiden 24'ü Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruştursa başlatıldı. Akşam yemeğinde ise tavuk sote, bulgur pilavı, salata, çorba ve tatlı olduğu öğrenildi.

Gülcan Çolak

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