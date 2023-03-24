Yemek sonrası işçiler zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Filyos'taki liman inşaatında çalışan işçiler iftarda yedikleri yemekten sonra mide rahatsızlığı şikayetleri yaşadı. İddiaya göre haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Limanda özel bir firmada çalışan 50 işçiden 24'ü Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruştursa başlatıldı. Akşam yemeğinde ise tavuk sote, bulgur pilavı, salata, çorba ve tatlı olduğu öğrenildi.

Gülcan Çolak

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