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Yemekteyiz 21 Haziran haftanın Birincisi Kim Oldu? Yemekteyiz 21 Haziran Finali Kim Kazandı! İşte Burada

Yemekteyiz 21 Haziran haftanın Birincisi Kim Oldu? Yemekteyiz 21 Haziran Finali Kim Kazandı! İşte Burada
Yemekteyiz 21 Haziran haftanın Birincisi Kim Oldu? Yemekteyiz 21 Haziran Finali Kim Kazandı! İşte Burada

Yemekteyiz'de 21 Haziran günü yani bu akşam haftanın finali oldu.Yemek konusunda olduça iddialı olan 5 yarışmacının performanslarını sergilediği Yemekteyiz'de final heyecanının sonuçları bugün belli oldu. Bir kişi en yüksek puanı alarak 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacak. İşte Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi olan isim..

Yemekteyiz'de final akşamı sonucunda birinci bugün belli olacak. Yemekteyiz final akşamı için heyecan dorukta. İddialı yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi tencere seti ve 10 Bin TL'lik hediye çekini kazandı.Peki 21 Haziran Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte hepsi bu sayfada yer alıyor...

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.

YEMEKTEYİZ'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Yemekteyiz haftanın birincisi 40 puanla Çağatay Bey oldu. 

İşte Haftanın Puanlaması

1. Gün: Özge Bilici Esen: 22 puan

2. Gün: Kübra Dirikol: 26 puan

3. Gün: Seyithan Başkan: 26 puan

4. Gün: Büşra Töre: 22 puan

5. Gün: Çağatay Bostancı: 40 puanla birinci oldu.

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