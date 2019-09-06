Yemekteyiz 6 Eylül haftanın Birincisi Kim Oldu? Yemekteyiz 6 Eylül Finali Kim Kazandı!

Yemekteyiz'de final akşamı sonucunda birinci bugün belli olacak. Yemekteyiz final akşamı için heyecan dorukta. İddialı yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi tencere seti ve 10 Bin TL'lik hediye çekini kazandı.Peki 6 Eylül Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte hepsi bu sayfada yer alıyor...

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar.

YEMEKTEYİZ'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Açıklandığı an burada yer alacak.