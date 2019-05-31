Yemen ve Afrika'da mazlumlara iftar sofraları kuruldu

İslamiYetim Eğitim Ve Yardım Derneği, Afrika'nın birçok bölgesi, Arakan' ve Yemen'de ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kurdu. Zorlu yaşam şartlarıyla mücadele eden Müslümanlara Ramazan Ayı boyunca yardım ulaştıran İslamiYetim Derneği, düzenledikleri bu organizasyonlarla birlikte birçok Müslümanı sevindirdi.

Dernek başkanı Osman Bayraktar yaptığı açıklamada “11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı'nda bizlere verilen emanetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Binlerce mazlum, kurulan iftar sofralarıyla oruçlarını açarken çekilen görüntüler görülmeye değer. Derneğin çalışmaları hakkında bilgi almak, ve destek olmak için derneğin web sitesini islamiyetim.org.tr ziyaret edebilir ve detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz” dedi.