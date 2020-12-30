Yemen'de Aden havalimanında patlama!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin eden Yemen'in yeni hükümeti Aden Havalimanına ulaştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 20 olarak açıklandı. Patlama nedeniyle havalimanında büyük maddi zarar meydana geldi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, yeni Yemen hükümeti, Yemen Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansour Hadi'nin önünde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yemin etmişti. Muin Abdulmelik başkanlığındaki yeni hükümetin 24 bakandan kurulduğu açıklanmıştı.

Muhammet Errumeym

