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Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi
Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi, Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiğini bildirildi.

Yemen'de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi - Tıkla İzle

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri 4 gün süren çatışmalar sonucunda Aden kentindeki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi. Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, meşru hükümete bağlı güçler ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında geçtiğimiz çarşamba günü çatışmalar başlamıştı. Çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 25 kişi ölürken, onlarca kişi de yaralandı.  

Hamad Alnajjar

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