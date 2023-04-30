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Yemen'de baraj çöktü: 7 ölü

Yemen'de baraj çöktü: 7 ölü
Yemen'de baraj çöktü: 7 ölü

Yemen’in Al-Mahwit kentindeki barajın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Yemen’de baraj çöktü: 7 ölü - Tıkla İzle

 

Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan Al-Mahwit kentindeki Hafaş ilçesinde bulunan Al-Aqabi Barajı şiddetli yağış nedeniyle çöktü. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Baraj yakınındaki evler sular altında kalırken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yemen'de 2014'den bu yana devam eden iç savaş nedeniyle çok sayıda barajın ve su yolunun bakımları yapılamıyor.

Muhammed Rabah
 

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