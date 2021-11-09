İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yemen'de hamile gazeteci bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Yemen'de hamile gazeteci bombalı saldırıda hayatını kaybetti
Yemen'de hamile gazeteci bombalı saldırıda hayatını kaybetti

Yemen’in Aden kentinde gazeteci Rasha Abdullah Al Harazi ile kocası Mahmoud Al Atmi'ye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda hamile olan Harazi hayatını kaybederken, Atmi ise ağır yaralı olarak kurtuldu.

Yemen'de hamile gazeteci bombalı saldırıda hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Yemen'in liman kenti Aden'de gazeteci çifte bombalı saldırı düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, gazeteci Rasha Abdullah Al Harazi ile kendisi gibi gazeteci olan kocası Mahmoud Al Atmi'nin kullandığı araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu Harazi'nin hayatını kaybettiği, Atmi'nin ise saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu ifade edildi. Al-Jumhouriya Hastanesinden tıbbi kaynaklar ise saldırıda hayatını kaybeden Harazi'nin hamile olduğunu açıkladı.

Çiftin, Emirati Al-Ain kanalında göre yaptığı aktarıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.