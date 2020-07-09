İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yemen'de Husilerden yerleşim yerine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı

Yemen'de Husilerden yerleşim yerine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı
Yemen'de Husilerden yerleşim yerine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 6 yaralı

Yemen'in Marib kentinde bir yerleşim yerine Husilerin düzenlediği balistik füze saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yemen'de Hüsiler Sana'nın yakınlarında bulunan Marib kentindeki bir yerleşim yerini hedef aldı. Husiler, 2 balistik füze ile saldırı düzenledi. Saldırıda 2'si çocuk biri kadın olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetti. 6 kişinin yaralandığı saldırıda bazı yaralılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Saldırının ardından olan yerine gelen görgü tanıkları siviller korkunç bir ses duyduğunu ve gökyüzüne yayılan siyah dumanlar kapladığını söyledi. Bölgedeki evlerin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Muhammet Errumeym
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.